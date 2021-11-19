العراق يحقق وسامين ذهبيين في ماراثون بيروت الدولي 2021

2021/11/19 | 23:29 - المصدر: بغداد اليوم

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حقق العراق وسامين ذهبيين وثالث برونزي في ماراثون بيروت الدولي 2021.

وجاءت نتائج اللاعبين في مسافة 8 كيلو متر إذ احرز اللاعب مصطفى محسن حازم الوسام الذهبي والمركز الاول في منافسات تحت سن 16 عاما فيما تمكنت اللاعبة ذات الاثني عشر ربيعا روان محمد عبد من مواليد 2009، من احراز المركز الأول في ذات المسافة وحققت نور صبيح المركز الثالث والوسام البرونزي .

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