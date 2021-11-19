فنان تونسي: مسرح الرشيد يبعث الأمل

2021/11/19 | 23:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – فاطمة رحمةتصوير: علي عدنانيشارك الفنان التونسي خالد بو زيد في مهرجان بغداد الدولي للمسرح بورشة مبنية على الجسد، فيما عدّ مسرح الرشيد واحدأ من أفضل المسارح في العالم.وقال بو زيد لوكالة الانباء العراقية (واع)، "أشارك في مهرجان بغداد الدولي للمسرح بورشة مبنية على الجسد، لان في حضارتنا العربية غيب الجسد وهو اداة تعبير بامتياز ".وأضاف: "التقيت اليوم في الجلسة الاولى مع الطلاب في ورشة تطبيقية نلتمس فيها الماي والباتو ماي والميمودراما ونجرب فيها المموكرافيا والرقص ومسرح الحركة ودلالات الحركة ووظائفها مثل الحركة التاشيرية والحركية والايقونية وعلاقة المنطوق بالحركة على تضاد او تماهي او اختلاف وهو مشروع مع الطلاب من جميع محافظات العراق"، مؤكدا "سنحصل على تجربة جسدية بان ثقافة الجسد كم انها تختلف من شخص لاخر".وتابع: "تربطني علاقة قوية مع الفنانين العراقيين وبدون برتوكول لا احس انني ضيف بل انا ابن العراق "، لافتا الى ان "مسرح الرشيد الذي تم ترميمه بايادي عراقية خالصة وهناك 60 مسرح كبير في العالم وهو واحد منها وعملية ترميمه تتطلب سنوات طويلة الا انه بخبرات وايادي عراقية تعود له الحياة من جديد وهذا يبعث الامل ".و خالد بو زيد هو استاذ مسرح وباحث دكتوراه، كما حصل على الدكتوراه في السينما والماجستير في المسرح "فلسفة الحركة لدى الممثل" وعمل الكثير في مسارح العالم مثل جون كينيدي في امريكا وواشنطن وطوكيو وفرنسا وقدم العديد من العروض مع كبار الفنانيين التونسيين وهو فنان تلفزيوني وعمل على مشروع مسرح الادماج .

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