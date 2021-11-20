ما عقوبة من يدعم حماس في بريطانيا إذا أقر البرلمان قانون حظر الحركة؟

2021/11/19 | 23:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، الجمعة، إن حظر الجناح السياسي لحركة حماس المسلحة التي تتخذ من غزة مقرًا لها، كما أعلنت الحكومة البريطانية يوم الجمعة، يعد "خطوة مهمة، خاصة بالنسبة للجالية اليهودية".

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