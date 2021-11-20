بعد اغلاق لعدة ساعات.. إعادة افتتاح جسرين رئيسيين في بغداد - عاجل

2021/11/20 | 00:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإعادة افتتاح جسري السنك والجمهورية وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "السلطات الامنية اعادت فتح جسري السنك والجمهورية بشكل كامل امام حركة المركبات".وأغلقت القوات الامنية، صباح اليوم، جسور السنك والجمهورية والأحرار "لتأمين الحماية للمحتجين على نتائج الانتخابات".

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