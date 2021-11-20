منتخب العراق بالمركز 75 بالتصنيف الشهري للفيفا

2021/11/20 | 00:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / احتل منتخب العراق المركز 75 بتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم / الفيفا / للشهر الحالي.وجاء منتخب العراق بالمركز الثامن عربيا بعد منتخبات المغرب والجزائر وتونس ومصر والسعودية وقطر والامارات.واحتل المركز الثامن اسيويا بعد منتخبات ايران واليابان وكوريا الجنوبية واستراليا والسعودية وقطر والامارات.وحول المنتخبات العالمية احتلت بلجيكا المركز الاول بالتصنيف تليها منتخبات البرازيل وفرنسا وانكلترا والارجنتين وايطاليا واسبانيا والبرتغال ./انتهى3

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