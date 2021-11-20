وزير الخارجية : العراق بيئة استثماريّة واعدة وآمنة/ موسع

2021/11/20 | 00:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بحث وزير الخارجيّة فؤاد حسين مع الأمين العامّ لدول الخليج العربيّة نايف الحجرف خلال مشاركته في أعمال قمّة الأمن الإقليميّ/حوار المنامة 17، سُبُل تعزيز التعاون بين مجلس التعاون وجمهوريّة العراق.وأطلع الوزير الحجرف بحسب بيان للوزارة على مُستجدّات الأوضاع السياسيّة، ونتائج الانتخابات التي يُتوقّع أن تُعلَن بشكل نهائيّ في الأيام المقبلة؛ ليبدأ الحراك السياسيّ الرسميّ حول تشكيل الحكومة الجديدة.وقال ان : الحكومة مهتمَّة بتطوير العلاقات مع دول مجلس التعاون في سائر الصُعُد، مُبيّناً ان : العراق بيئة استثماريّة واعدة وآمنة.ودعا الشركات الاستثماريّة إلى : العمل في العراق في مجال البنى التحتيّة.من جهته أكّد الحجرف دعم مجلس التعاون لأمن واستقرار العراق، مُشدّداً على حرص دول الخليج على دفع العلاقات الخليجيّة-العراقيّة خدمة للمصالح المُشترَكة.وبيَّن الحجرف أنّه يُتابع نتائج الانتخابات، مُعرباً عن دعمه لخيارات الشعب، مُثمِّناً موقف الحكومة العراقيّة بالسماح للجنة مجلس التعاون بالحُضُور إلى الانتخابات.واضاف : مُستعدّون للعمل مع العراق، والتعاون الثنائيّ في مُختلِف المجالات.مُنوّهاً بأنّ مؤتمر الاستثمار الخليجيّ-العراقيّ المُزمَع عقده في العام المقبل في معرض أكسبو بالإمارات سيُخصَّص لمناقشة آليّات تفعيل الشراكة الستراتيجيّة مع العراق، داعياً إلى أهمّية تفعيل مخرجات مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق./انتهى3

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