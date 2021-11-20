العراق يوجه دعوة لدول مجلس التعاون

2021/11/20 | 00:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الخارجية فؤاد حسين، الجمعة، الشركات الاستثمارية في دول مجلس التعاون إلى العمل في العراق بمجال البنى التحتية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان اليوم، (19 تشرين الثاني 2021)، ان "وزير الخارجية فؤاد حسين التقى مع د.



نايف الحجرف الأمين العام لدول الخليج العربية في سياق أعمال قمة الأمن الإقليمي/حوار المنامة 17، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين مجلس التعاون وجمهورية العراق".

وأضاف البيان، ان "حسين، أكد ان الحكومة مهتمة بتطوير العلاقات مع دول مجلس التعاون في سائر الصعد، مبينا ان العراق بيئة استثمارية واعدة وآمنة، داعيا الشركات الاستثمارية إلى العمل في العراق في مجال البنى التحتية، كما أطلع الوزير على مستجدات الأوضاع السياسية، ونتائج الانتخابات التي يتوقع أن تعلن بشكل نهائي في الأيام المقبلة؛ ليبدأ الحراك السياسي الرسمي حول تشكيل الحكومة الجديدة".

وتابع البيان، ان "الحجرف أكد دعم مجلس التعاون لأمن واستقرار العراق، مشددا على حرص دول الخليج على دفع العلاقات الخليجية-العراقية خدمة للمصالح المشتركة".

وبين الحجرف أنه "يتابع نتائج الانتخابات، معربا عن دعمه لخيارات الشعب، مثمنا موقف الحكومة العراقية بالسماح للجنة مجلس التعاون بالحضور إلى الانتخابات، مفصحا بالقول: مستعدون للعمل مع العراق، والتعاون الثنائي في مختلف المجالات، منوها بأن مؤتمر الاستثمار الخليجي-العراقي المزمع عقده في العام المقبل في معرض أكسبو بالإمارات سيخصص لمناقشة آليات تفعيل الشراكة الستراتيجية مع العراق، داعيا إلى أهمية تفعيل مخرجات مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق".

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