2021/11/20 | 00:05 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: S2TCNCfArPE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمود الشاعري: سيف نبيل في لجنة تحكيم عراق ايدول بسبب لحيته و الترند! "صدام حسين ما سوه سوايته") نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محمود الشاعري: سيف نبيل في لجنة تحكيم عراق ايدول بسبب لحيته و الترند! "صدام حسين ما سوه سوايته") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).