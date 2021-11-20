2021/11/20 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط‭ – ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون احتفلت‭ ‬الجمعة،‭ ‬الأسرة‭ ‬الملكية‭ ‬ومعها‭ ‬الشعب‭ ‬المغربي،‭ ‬بذكرى‭ ‬ميلاد‭ ‬الأميرة‭ ‬للا‭ ‬حسناء،‭ ‬أصغر‭ ‬شقيقات‭ ‬العاهل‭ ‬المغربي‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس،‭ ‬و‭ ‬كريمة‭ ‬الملك‭ ‬الراحل‭ ‬الحسن‭ ‬الثاني‭ .‬والأميرة‭ ‬المغربية‭ ‬للاحسناء‭ ‬وهي‭ ‬تطفئ‭ ‬شمعتها‭ ‬في‭ ‬احتفال‭ ‬بهيج‭ ‬،‭ ‬لها‭ ‬بنتان‭ ‬هما‭ ‬للا‭ ‬أميمة‭ ‬وللا‭ ‬علية‭ ‬،‭ ‬وعرفت‭ ‬في‭ ‬محافل‭ ‬ومؤتمرات‭ ‬دولية‭ ‬بعملها‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المغرب:أميرة الشاطىء المبتسم تحتفل بذكرى ميلادها) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المغرب:أميرة الشاطىء المبتسم تحتفل بذكرى ميلادها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).