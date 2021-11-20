2021/11/20 | 00:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرباط – عبدالحق بن رحمون احتفلت الجمعة، الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي، بذكرى ميلاد الأميرة للا حسناء، أصغر شقيقات العاهل المغربي الملك محمد السادس، و كريمة الملك الراحل الحسن الثاني .
والأميرة المغربية للاحسناء وهي تطفئ شمعتها في احتفال بهيج ، لها بنتان هما للا أميمة وللا علية ، وعرفت في محافل ومؤتمرات دولية بعملها […]
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والأميرة المغربية للاحسناء وهي تطفئ شمعتها في احتفال بهيج ، لها بنتان هما للا أميمة وللا علية ، وعرفت في محافل ومؤتمرات دولية بعملها […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المغرب:أميرة الشاطىء المبتسم تحتفل بذكرى ميلادها) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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