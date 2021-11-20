العاثيات قد تصبح علاج المستقبل في ظل المقاومة المتزايدة للمضادات الحيوية

2021/11/20 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تأخذ‭ ‬الأوساط‭ ‬العلمية‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬محمل‭ ‬الجدّ‭ ‬إمكان‭ ‬استخدام‭ ‬العاثيات‭ ‬كوسيلة‭ ‬لمكافحة‭ ‬المقاومة‭ ‬المتزايدة‭ ‬التي‭ ‬لوحظت‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬للمضادات‭ ‬الحيوية،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الكائنات‭ ‬الحيّة‭ ‬غير‭ ‬المرئية‭ ‬التي‭ ‬تنمو‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المجاري‭ ‬أو‭ ‬الأنهر،‭ ‬تتمتع‭ ‬بقدرة‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬مهاجمة‭ ‬البكتيريا‭ ‬والقضاء‭ ‬عليها‭. ‬وبلغت‭ ‬هذه‭ ‬الجدية‭ ‬بوزارة‭ ‬الدفاع‭ […]

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