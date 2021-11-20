نسخة أصلية نادرة من الدستور الأمريكي بـ 43 مليون دولار

2021/11/20 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بيعت‭ ‬نسخة‭ ‬أصلية‭ ‬نادرة‭ ‬جدّا‭ ‬من‭ ‬دستور‭ ‬1787‭ ‬الأميركي‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬مزاد‭ ‬علني‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬43‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬فيما‭ ‬أخفق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬هواة‭ ‬العملات‭ ‬المشفّرة‭ ‬في‭ ‬شراء‭ ‬هذه‭ ‬الوثيقة‭ ‬المهمة‭ ‬بأربعين‭ ‬مليوناً‭.‬ وأبرزت‭ ‬دار‭ “‬سوذبيز‭” ‬التي‭ ‬نظمت‭ ‬المزاد‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬السعر‭ ‬يشكّل‭ “‬رقماً‭ […]

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