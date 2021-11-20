2021/11/20 | 00:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مليشيات ولائية تفتح باب التطوع ليوم (المنازلة) بغداد -عبدالحسين غزال نفت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة، تمديد موعد انسحاب القوات الأميركية من العراق.
وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة الأنباء الرسمية،: إن «الحديث عن تمديد موعد انسحاب القوات الاميركية غير دقيق وغير صحيح».
وأكد أن «موعد خروج […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا تغيير في موعد الانسحاب الأمريكي من العراق والمهمات الاستشارية دخلت حيز التنفيذ ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة الأنباء الرسمية،: إن «الحديث عن تمديد موعد انسحاب القوات الاميركية غير دقيق وغير صحيح».
وأكد أن «موعد خروج […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا تغيير في موعد الانسحاب الأمريكي من العراق والمهمات الاستشارية دخلت حيز التنفيذ ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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