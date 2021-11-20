لا‭ ‬تغيير‭ ‬في‭ ‬موعد‭ ‬الانسحاب‭ ‬الأمريكي‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬والمهمات‭ ‬الاستشارية‭ ‬دخلت‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬

2021/11/20 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مليشيات‭ ‬ولائية‭ ‬تفتح‭ ‬باب‭ ‬التطوع‭ ‬ليوم (المنازلة) ‭ ‬بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ نفت‭ ‬قيادة‭ ‬العمليات‭ ‬المشتركة،‭ ‬الجمعة،‭ ‬تمديد‭ ‬موعد‭ ‬انسحاب‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬من‭ ‬العراق‭.‬ وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬العمليات‭ ‬المشتركة،‭ ‬اللواء‭ ‬تحسين‭ ‬الخفاجي،‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية،‭: ‬إن‭ ‬‮«‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬تمديد‭ ‬موعد‭ ‬انسحاب‭ ‬القوات‭ ‬الاميركية‭ ‬غير‭ ‬دقيق‭ ‬وغير‭ ‬صحيح‮»‬‭.‬ وأكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬موعد‭ ‬خروج‭ […]

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