ضبط التوقيت على ساعة فيينا

2021/11/20 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام مع‭ ‬عودة‭ ‬إيران‭ ‬الى‭ ‬المفاوضات‭ ‬النووية‭ ‬في‭ ‬فيينا‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬سوف‭ ‬تعيد‭ ‬ساعة‭ ‬المنطقة‭ ‬كلها‭ ‬توقيتاتها‭ ‬تبعا‭ ‬لما‭ ‬ستفرزه‭ ‬الجولات‭ ‬المبكرة‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المفاوضات‭ ‬التي‭ ‬تصفها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بأنها‭ ‬الحد‭ ‬الفاصل‭ ‬بين‭ ‬اتفاق‭ ‬حقيقي‭ ‬ونقطة‭ ‬اللاعودة‭ ‬وخسارة‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬مكاسب‭ ‬سابقة‭.‬ هناك‭ ‬حدثان‭ ‬مرتبطان‭ ‬فعلياً،‭ ‬وليس‭ ‬رسمياً،‭ ‬بالمفاوضات‭ […]

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