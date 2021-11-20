الوفد الإسرائيلي يرجع من القاهرة بشروط صفقة الأسرى والقرار ينتظر بينيت

2021/11/20 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬تلقت‭ ‬ردا‭ ‬من‭ ‬حماس‭ ‬حول‭ ‬المطالب‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بخصوص‭ ‬صفقة‭ ‬تبادل‭ ‬الأسرى‭ ‬وأن‭ ‬تلك‭ ‬الصفقة‭ ‬أصبحت‭ ‬الآن‭ ‬جاهزة‭ ‬وتنتظر‭ ‬رد‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬عليها‭ .‬ وعن‭ ‬البنود‭ ‬التي‭ ‬تضمنها‭ ‬رد‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬أكد‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬حماس‭ ‬طلبت‭ ‬أن‭ ‬تتضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ […]

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