-نوّار العِلت- والتّوق إلى تحقّق الحلم - رباب سرحان

2021/11/20 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رباب_سرحان د.



رباب سِرحان (الرّامة)(نصّ المداخلة التي أُلقيت في نادي حيفا الثّقافي بتاريخ 11.11.2021، في أمسية الكاتب محمّد علي طه).



رواية "نوّار العلت" هي الإصدار الأخير للأديب محمّد علي طه الذي بدأ مشواره الأدبيّ الإبداعيّ في كتابة القصّة القصيرة في أواخر الخمسينات من القرن العشرين.



وهو يُعتبر من أبرز كُتّاب القصّة القصيرة المحلّيّة وأحد أهمّ أعلامها.



و"نوّار العلت" هي الرّواية الثّانية بعد ......





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