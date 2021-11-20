الديانة_الابراهيمية -اسمها محمد 36- - لمى محمد

2021/11/20 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لمى_محمد بيتي الجديد يلمنا، صورتنا التي لطالما أحببتها:نيل بحجابها و ثيابها الملونة المتفائلة، غاردينيا بثياب أقل ما يقال عنها أنها كلاسيكية فارهة، أمنية بالعباءة و الحجاب الاعتباطي..



أحلام بسواد ورصانة ملبسها..



و أنا ببدلة الطبيب الزرقاء وشعري المضفور.. -;-حوارتنا التي لا تنتهي تملأ المكان بأمهات الأفكار، وأي الناس أقرب إلى الله ممن يتفكرون ولا يلحقون الموروث عن تقليد وعبادة أصنام… ......





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