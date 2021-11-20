مفهوم العبادة في النص القرآني ح1 - عباس علي العلي

2021/11/20 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي مفهوم العبادة في النص القرآنييبرر البعض أن ضرورية الخلق الكوني عند الله مرتبط بمفهوم العبادة وحدها دون أن يقدم معنى حصريا للعبادة إلا من خلال الطقوس والمفروضات التي يسميها أنماط التعبد، وكأن الله تعالى كان شغله الشاغل أن يحول الخلق كله إلى عباد له يخضعون ولا يملكون حق الفهم طالما أنه قال (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)، والملفت للنظر أن النص خص فقط الجن والإنس وإنهم يتكلمون عن ضرورة الخلق ا ......





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