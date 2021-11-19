رضيع سوري.. أصغر ضحايا أزمة المهاجرين على الحدود البولندية البيلاروسية

2021/11/20 | 00:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات طفل سوري يبلغ من العمر عاما واحدا أصغر ضحية لأزمة المهاجرين على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي بعد وفاته في غابة في بولندا قرب الحدود مع بيلاروس.

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