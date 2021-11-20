شاهد بالفيديو.. محمود الشاعري: سيف نبيل في لجنة تحكيم عراق ايدول بسبب لحيته و الترند!

2021/11/20 | 00:40 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: S2TCNCfArPE

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