"نعم للانتخابات لا للمجرمين".. احتجاجات ضد ترشح حفتر ونجل القذافي للرئاسة

2021/11/20 | 01:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر مئات الليبيين في العاصمة طرابلس ومصراتة (غرب)، الجمعة، للتنديد بترشح سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الراحل، معمر القذافي، والمشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد للانتخابات الرئاسية.

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