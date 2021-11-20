2021/11/20 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز صمود مُثْمِر لمُزارِعِي الهندأحاول من خلال هذه الفقرات التّذكير بأحد أهم النضالات، على مستوى عالمي، منذ بداية القرن الواحد والعشرين، وهو نضال صغار المزارعين بالهند، الذين صمدوا طيلة أكثر من سنة، ونجحوا في كسر شوكة حكومة قمعية ويمينية متطرفة، ولنا في هذا النضال الطويل والشّاق عِبَرٌ يمكننا الإستفادةُ منها.نشرت مجلة "فورين أفيرز"، المُقَرّبَة من وزارة الخارجية الأمريكية، في الأسبوع الأخي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهند- استفزاز فنضال فانتصار - الطاهر المعز) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهند- استفزاز فنضال فانتصار - الطاهر المعز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).