بيان هام: جواز تلقيح أم إبادة جماعية - موقع 30 عشت

2021/11/20 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#موقع_30_عشت بيان هامجواز تلقيح أم إبادة جماعيةـــ بصدد دكتاتورية الحجر الصحي والحرب البيولوجية ضد الشعب المغربي ـــ"عندما تخرق الحكومة حقوق الشعب فإن الانتفاضة بالنسبة للشعب، وكل جزء من الشعب، هي أقدس الحقوق والواجبات الأكثر ضرورة" الفصل 35 من "إعلان حقوق الإنسان والمواطن 1793"عندما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كوفيد 19، الذي انطلق من الصين في يوهان قد أصبح جائحة تهدد البشرية جم ......





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