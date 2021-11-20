زعيم جبهة البوليساريو يعلن التصعيد ضد المغرب

2021/11/20 | 01:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال زعيم بوليساريو، إبراهيم غالي، الجمعة، إن الجبهة الصحراوية قررت "تصعيد...الكفاح المسلح" ضد المغرب لفرض سيطرتها على كامل أراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها.

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