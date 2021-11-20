بالوثيقة.. التجارة تقرر حجب البطاقة التموينية عن خمس فئات

2021/11/20 | 01:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

قررت وزارة التجارة، السبت، حجب البطاقة التموينية عن خمس فئات.

ونصت وثيقة صادرة عن التجارة على انها قررت "حجب البطاقة التموينية عن المقيمين خارج العراق والمسافرين لأكثر من 3 اشهر، والمسجلين بإتحاد الغرف الصناعية والتجارية حتى الفئة الثالثة، والسجناء والمطلوبين للقضاء لحين الافراج عنهم والمتوفين داخل السجون العراقية، والمنتمين إلى نقابات الأطباء والأسنان والصيادلة".

ادناه الوثيقة الصادة من التجارة:

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