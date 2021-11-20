تمديد التقديم الى استمارة القبول المركزي والمباشر اربعة ايام بعد نتائج الدور الثاني

2021/11/20 | 01:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة التعليم العالي عن تمديد التقديم الى استمارة القبول المركزي والقبول المباشر وقناة النخبة للعام الدراسي 2022/2021 ، للدورين الاول والثاني (القناة العامة-قناة ذوي الشهداء) اربعة ايام بعد ظهور نتائج الدور الثاني لطلبة الدراسة الاعدادية./ انتهى2

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