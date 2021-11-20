موظف سابق في فيسبوك تعرض للتعذيب في إيران

2021/11/20 | 02:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بهداد اسفهبد، مهندس برمجيات في فيسبوك، تعرض للاعتقال والتعذيب في إيران في يناير 2020.

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