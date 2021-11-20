ليس الطعام.. منظمة إغاثة تحدد ما تحتاجه أفغانستان بشكل عاجل

2021/11/20 | 02:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن نقص النقد هو أكبر مشكلة تواجه أفغانستان في أزمتها الإنسانية الحالية وليس الجوع، وتحتاج كابل السيولة لمواجهة كارثة الاقتصاد المنهار.

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