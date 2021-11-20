طبيب البيت الأبيض: بايدن

2021/11/20 | 03:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن طبيب البيت الأبيض، في تقرير صحي مفصل نشر، الجمعة، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن بـ"صحة جيدة" و"يتمتع بالقدرة" على أداء وظيفته رئيسا للولايات المتحدة، وذلك بعد خضوع الأخير لفحص طبي روتيني.

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