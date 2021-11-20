أوجسبورج يصعق بايرن ميونخ بثنائية في البوندسليجا

2021/11/20 | 03:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتلقى بايرن ميونخ خسارة مفاجئة خارج أرضه على يد أوجسبورج (1-2)، في إطار منافسات الجولة 12 من الدوري الألماني.أصحاب الأرض تقدموا بهدفين عن طريق مادس بيدرسن وأندري هان في الدقيقتين 23 و35، فيما سجل روبرت ليفاندوفسكي هدف بايرن الوحيد في الدقيقة 38، ليحقق أوجسبورج فوزه الثالث فقط هذا الموسم.الخسارة جمدت رصيد بايرن عند 28 نقطة، لكنه ظل في صدارة الترتيب، فيما قفز أوجسبورج للمركز الـ15 بوصوله للنقطة 12، بعدما كان ضمن مراكز الهبوط قبل المواجهة.

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