2021/11/20 | 04:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار تصوير فيديو لمغنية قبرصية-تركية في مدينة فاروشا غضب القبارصة اليونانيين، وفق صحيفة "حريت" التركية.

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