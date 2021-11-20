قائمة بالفظائع التي ارتكبتها السلطات الأمريكية 24 - طلال الربيعي

2021/11/20 | 04:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلال_الربيعي في عام 1967، اندلعت سلسلة من أعمال الشغب في جميع أنحاء البلاد في الأحياء التي يقطنها في الغالب السود في الولايات المتحدة، والتي شارك فيها شبان سود ثاروا ضد هيكل السلطة المتعصب للبيض.



في انتفاضة ديترويت عام 196، ارسل ليندون جونسون الحرس الوطني الى ميشيغان لإخماد الانتفاضة.



وكانت النتيجة 43 قتيلاً و 1189 جريحًا واعتقال أكثر من 7200 وتدمير أكثر من 2000 مبنى.



1967 Detroit riot

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