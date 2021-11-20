2021/11/20 | 05:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت القناة الإسرائيلية 12 أن عامل النظافة المتهم بالتجسس على وزير الدفاع، بيني غانتس، عرض خدماته على مجموعة قراصنة مرتبطة بإيران مقابل 70 ألف دولار فقط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسائل إعلام إسرائيلية: عامل في منزل غانتس عرض التجسس عليه مقابل 7 آلاف دولار) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسائل إعلام إسرائيلية: عامل في منزل غانتس عرض التجسس عليه مقابل 7 آلاف دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).