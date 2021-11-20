"ناسا" ترسل مركبة فضائية لتصطدم بكويكب

2021/11/20 | 06:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تجربة استراتيجية لحماية الأرض تخطط وكالة الفضاء الأميركية، ناسا، لإطلاق مركبة فضائية وجعلها تصطدم بكويكب، وفق تقرير نشرته مجلة نيتشر العلمية.

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