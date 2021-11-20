"الهروب الكبير" إلى الفردوس الأوروبي

2021/11/20 | 06:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من النصوص التي كان يتم تلقينها لتلامذة المرحلة الابتدائية في المغرب، خطبة فاتح الأندلس طارق بن زياد.يذكر التاريخ أن القائد العسكري لما اجتاز الضفة الشمالية من البحر المتوسط (711م)، أحرق أسطوله البحري، وألقى في جيشه كلمة لبث روح القتال فيهم والاستبسال حتى النصر وعدم التراجع.وخاطبهم بالقول "أيها الناس..أين المفر؟ البحر من ورائكم، والعدو أمامكم".

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