الولايات المتحدة تدين العنف ضد المتظاهرين السلميين في السودان

2021/11/20 | 07:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت الولايات المتحدة، الجمعة، بـ"شدة قمع المتظاهرين السلميين" في السودان من قبل قوات الأمن خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد، الأربعاء.

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