2021/11/20 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فهد_المضحكي تضرب سياسة الاختراق التركي للاتحاد الأوروبي من خلال مروحة الشبكات متنوعة الانتماء والبيئات، عصافير كثيرة بحجر واحد.



إذ تلعب هذه الشبكات دورًا مركزيًا في السيطرة على الجاليات التركية وتحويلها إلى قواعد اجتماعية للنظام السياسي في أنقرة، واستعمالها في حشد التأييد لنظام الرئيس اردوغان وحزبه داخل الشتات التركي، خلال هذه المحطات الانتخابية التي حسب تحليل لرئيس وزراء مصر الأسبق أحمد نظيف نشره مركز الإمار ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الأوروبي والاختراق التركي - فهد المضحكي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الأوروبي والاختراق التركي - فهد المضحكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).