مجلس الأمن يفشل بالاتفاق على بيان يدعو إلى وقف إطلاق النار بإثيوبيا

2021/11/20 | 07:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامم المتحدة (الولايات المتحدة), 20-11-2021 (أ ف ب) - فشل أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 هذا الأسبوع في الاتفاق على تبني بيان يدعو إلى وقف إطلاق النار في تيغراي بإثيوبيا ويعرب عن القلق حيال اعتقالات مزعومة على أساس الهوية العرقية، على ما قالت مصادر دبلوماسية الجمعة.

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