نيكاراغوا تطلب رسميا الانسحاب من منظمة الدول الأميركية

2021/11/20 | 08:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

طلبت نيكاراغوا رسميا الخروج من منظمة الدول الأميركية بعد انتقادات من جانب المنظمة بشأن "شرعية" انتخابات 7 تشرين الثاني التي أدت إلى إعادة انتخاب الرئيس دانييل أورتيغا لولاية رابعة متتالية.

وجاء في رسالة وقعها وزير خارجية نيكاراغوا دينيس مونكادا وجهت إلى الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس ألماغرو "أكتب إليكم لإبلاغكم رسميا بقرارنا" الخروج من المنظمة وفق المادة 143.

وتتيح المادة 143 من ميثاق منظمة الدول الأميركية لأي دولة عضو الانسحاب منها بعد إجراء مدته سنتان وهي فترة يتوجب خلالها على الدولة احترام التزاماتها تجاه المنظمة.

وفي الرسالة التي تلقت وسائل الإعلام نسخة منها يشير الوزير إلى أنه يتصرف بناء على تعليمات أورتيغا.

وقالت نائبة الرئيس روساريو موريو زوجة أورتيغا لوسائل إعلام رسمية "نشعر بالسعادة والفخر لأننا قدمنا اليوم نموذجا جديدا لوضعنا كشعب ذي سيادة" عبر التخلي عن "هذه المنظمة غير المقبولة والمضللة التي لا تمثلنا إطلاقا".

من جهته رحب وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز في حسابه على تويتر بقرار نيكاراغوا "الذي يشكل جوابا حازما على مناورات الأمين العام لهذه المنظمة بالتواطؤ مع الولايات المتحدة لمحاولة التدخل في القرارات التي تخص شعب نيكاراغوا".

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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