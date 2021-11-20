القهوة والشوكولاتة والنبيذ.. خبير يوضح تأثيرهم على القلب

2021/11/20 | 08:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كل عام، يمر أمام فريق الدكتور توماس لوشر مايزيد عن 3 آلاف ورقة علمية عن القلب البشري، يختاروا منها عدد قليل للغاية، للنشر في المجلة الأوروبية للقلب، والتي تعد واحدة من أهم الدوريات العلمية في هذا المجال الدقيق.

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