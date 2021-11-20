2021/11/20 | 08:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قالت ناديجدا تسابكينا الطبيبة المختصة في مجال التغذية، إن الفلفل الأحمر الحار يحتوي على عدد من الخصائص المفيدة، لكن يجب على بعض الناس توخي الحذر الشديد عند استخدامه.وأضافت الخبيرة: “عندما نتحدث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طبيبة تؤكد وجود فوائد جمة للفلفل الأحمر الحار المركز الخبري الوطني.

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