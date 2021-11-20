سيناتور أمريكي بارز يدعو لفرض عقوبات على روسيا

2021/11/20 | 08:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني طرح رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الشيوخ الأمريكي روبرت مينينديز تعديلا تشريعيا، يدعو لفرض عقوبات “مشددة على روسيا في حال اجتياحها أوكرانيا”.ويطالب التعديل الرئيس الأمريكي بحظر دخول الأراضي الأمريكية على […]

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