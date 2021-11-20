2021/11/20 | 08:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلن القائمون على منصة “إنستغرام” أن المنصة ستتخلى عن تطبيق Threads للمراسلة.وتأتي فكرة التخلي عن التطبيق في إطار سياسة شركة “فيسبوك” التي تسعى لتوحيد منصات التواصل التابعة لها والتي من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “إنستغرام” تفقد أحد تطبيقاتها المركز الخبري الوطني.

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