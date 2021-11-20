وزارة التعليم تقرر تمديد موعد التقديم لاستمارة القبول المركزي لطلبة الدراسة الإعدادية

2021/11/20 | 08:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، تمديد موعد التقديم لاستمارة القبول المركزي لطلبة الدراسة الإعدادية.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (20 تشرين الثاني 2021)، إنه "تقرر تمديد التقديم الى استمارة القبول المركزي والقبول المباشر وقناة النخبة للعام الدراسي 2022/2021 وللدورين الأول والثاني (القناة العامة-قناة ذوي الشهداء) الى أربعة أيام بعد ظهور نتائج الدور الثاني لطلبة الدراسة الإعدادية".

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