بيان جديد من وزارة التعليم بشأن القبول المركزي

2021/11/20 | 08:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، تمديد موعد التقديم لاستمارة القبول المركزي لطلبة الدراسة الإعدادية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (20 تشرين الثاني 2021)، إنه "تقرر تمديد التقديم الى استمارة القبول المركزي والقبول المباشر وقناة النخبة للعام الدراسي 2022/2021 وللدورين الأول والثاني (القناة العامة-قناة ذوي الشهداء) الى أربعة أيام بعد ظهور نتائج الدور الثاني لطلبة الدراسة الإعدادية".

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