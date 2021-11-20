اختطاف ثلاثة رعاة اغنام من قبل داعش في الرطبة

2021/11/20 | 08:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن مصدر امني عن اختطاف ثلاثة من رعاة الاغنام ، الليلة الماضية ، من قبل عناصر داعش في منطقة الطبعات بقضاء الرطبة في محافظة الانبار ./انتهى9

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