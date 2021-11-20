2021/11/20 | 08:51 - المصدر: عين العراق

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السبت 20 نوفمبر 2021 | 08:48 صباحاً

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التعليم تقرر تمديد فترة التقديم لاستمارة القبول المركزي لطلبة الدراسة الإعدادية

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمديد التقديم الى استمارة القبول المركزي والقبول المباشر وقناة النخبة للعام الدراسي 2022/2021 وللدورين الأول والثاني (القناة العامة-قناة ذوي الشهداء) الى أربعة أيام بعد ظهور نتائج الدور الثاني لطلبة الدراسة الإعدادية

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