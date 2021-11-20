2021/11/20 | 08:52 - المصدر: عين العراق

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السبت 20 نوفمبر 2021 | 08:50 صباحاً

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الامن المفقود..



مجهولون يحرقون مدرسة في قضاء سوق الشيوخ

اعلنت تربية سوق الشيوخ عن قيام مجموعة مجهولة بحرق ممتلكات احدى المدارس في القضاء ، مما الحق اضراراً بالممتلكات.



وذكر بيان لقسم تربية القضاء ان مجموعة مجهولة استهدفت بناية مدرسة الارتقاء والتي تضم ثانوية رمح الامة ، و قامت باحراق وتخريب ممتلكات البناية.



واشار الى قيام اهالي المنطقة بالسيطرة على الحريق واطفائه وتقليل حجم الخسائر في البناية.



ودعت ادارة القسم الاجهزة الامنية باخذ دورها لحماية المؤسسات وممتلكاتها وعدم اتاحة الفرصة لتكرار مثل هذه الحوادث

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