2021/11/20 | 09:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوكالة شؤون الشرطة، القبض على 6 متهمين بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة في بابل.وقالت المديرية بيان، إن ” قسم مكافحة مخدرات بابل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بابل..



اعتقال 6 متهمين بحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات المركز الخبري الوطني.

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