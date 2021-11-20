طرقات لبنان تغرق بأمطارغزيرة

2021/11/20 | 09:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

شهد لبنان، يوم أمس الجمعة، هطول أمطار تسببت بزحمة سير خانقة في بعض المناطق.

وشهد أتوستراد جبيل، وأتوستراد ضبية جونية زحمة سير خانقة بسبب غرق معظم الطرقات، ونشرت وزارة الأشغال العامة والنقل، عبر حسابها الخاص على "تويتر"، مقطع فيديو قالت إنّه من طريق جبيل، موضحة أنّه تبيّن أن أحد أصحاب المشاريع قام، اليوم، بردم قنوات تصريف مياه الأمطار.

وأشارت إلى أنه تم التواصل مع البلدية المختصّة لإزالة الردميات بأسرع وقت ممكن، مناشدةً الجميع تحمل المسؤولية.

المصدر: سبوتنيك

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