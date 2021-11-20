التعليم تمدد التقديم على استمارة القبول المركزي للدراسة الاعدادية

2021/11/20 | 09:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمديد التقديم الى أربعة أيام بعد ظهور نتائج الدور الثاني لطلبة الدراسة الإعدادية.

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